В Україні зросла кількість зареєстрованих злочинів проти рівноправності

КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку 2019 року поліція розпочала 43 кримінальні провадження за статтею Кримінального кодексу України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”, що майже у двічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.