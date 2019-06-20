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В Україні зросла кількість зареєстрованих злочинів проти рівноправності

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку 2019 року поліція розпочала 43 кримінальні провадження за статтею Кримінального кодексу України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”, що майже у двічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В Україні зросла кількість зареєстрованих злочинів проти рівноправності

Князєв зустрівся з представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Сторони обговорили хід розслідування кримінальних проваджень щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань та інших ознак.

“Ми уважно ставимося до всіх ваших відгуків щодо нашої роботи. Відтак ми змінили критерії підходу до розслідування злочинів щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Для нас важливо перебудовувати поліцейську структуру — не лише поліції превенції, а й перебудувати поліцію, яка займається розслідуванням та притягненням до відповідальності порушників”, — зазначив Сергій Князєв.

Він додав, що упродовж п’яти місяців цього року слідчими підрозділами Нацполіції розпочато 43 кримінальні провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Це майже удвічі більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року — тоді було розпочато 27 кримінальних проваджень. Проте таке підвищення пов‘язане не зі збільшенням кількості вчинених правопорушень, а через покращення їх правової кваліфікації. Відтак, вважає Князєв, покращується якість розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості.

Голова Місії Фіона Фрейзер відзначила високий рівень готовності українських поліцейських до забезпечення публічної безпеки під час мирних зібрань громадян.

Нагадаємо, 19 червня на заходах “КиївПрайду” напали на відвідувачів. Amnesty International закликає українську владу покласти край безкарності за злочини на ґрунті ненависті та притягнути до відповідальності винних у фізичних нападах на відвідувачів тижня ЛГБТІ-подій “Київпрайд”.

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