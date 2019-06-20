В Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 65494 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 140729 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 121404 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 181427 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 228783 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 198796 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 237429 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206235 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 474466 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239440 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
85%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 123239 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 48358 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 79106 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 52180 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 77374 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 245958 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 225332 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 310842 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 474472 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 568881 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 17214 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 181434 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 75015 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 71833 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 77477 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия

Киев • УНН

 • 13154 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала 2019 полиция начала 43 уголовных производства по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия

Князев встретился с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Стороны обсудили ход расследования уголовных производств о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

"Мы внимательно относимся ко всем вашим отзывам о нашей работе. Поэтому мы изменили критерии подхода к расследованию преступлений о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Для нас важно перестраивать полицейский структуру - не только полиции превенции, но и перестроить полицию, которая занимается расследованием и привлечением к ответственности нарушителей", - отметил Сергей Князев.

Он добавил, что в течение пяти месяцев этого года следственными подразделениями Нацполиции начато 43 уголовных производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 - тогда было начато 27 уголовных производств. Однако такое повышение связано не с увеличением количества совершенных правонарушений, а с улучшение их правовой квалификации. Поэтому, считает Князев, улучшается качество расследования преступлений на почве нетерпимости.

Глава Миссии Фиона Фрейзер отметила высокий уровень готовности украинских полицейских к обеспечению общественной безопасности во время мирных собраний граждан.

Напомним, 19 июня на мероприятиях "КиевПрайд" напали на посетителей. Amnesty International призывает украинскую власть положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и привлечь к ответственности виновных в физических нападениях на посетителей недели ЛГБТ-событий "КиевПрайд".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77