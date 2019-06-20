В Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия

Князев встретился с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Стороны обсудили ход расследования уголовных производств о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

"Мы внимательно относимся ко всем вашим отзывам о нашей работе. Поэтому мы изменили критерии подхода к расследованию преступлений о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Для нас важно перестраивать полицейский структуру - не только полиции превенции, но и перестроить полицию, которая занимается расследованием и привлечением к ответственности нарушителей", - отметил Сергей Князев.

Он добавил, что в течение пяти месяцев этого года следственными подразделениями Нацполиции начато 43 уголовных производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 - тогда было начато 27 уголовных производств. Однако такое повышение связано не с увеличением количества совершенных правонарушений, а с улучшение их правовой квалификации. Поэтому, считает Князев, улучшается качество расследования преступлений на почве нетерпимости.

Глава Миссии Фиона Фрейзер отметила высокий уровень готовности украинских полицейских к обеспечению общественной безопасности во время мирных собраний граждан.

Напомним, 19 июня на мероприятиях "КиевПрайд" напали на посетителей. Amnesty International призывает украинскую власть положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и привлечь к ответственности виновных в физических нападениях на посетителей недели ЛГБТ-событий "КиевПрайд".