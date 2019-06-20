Amnesty International закликає розслідувати напад на відвідувачів прайд-тижня у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Amnesty International закликає українську владу покласти край безкарності за злочини на ґрунті ненависті та притягнути до відповідальності винних у фізичних нападах на відвідувачів тижня ЛГБТІ-подій "Київпрайд", які сталися вчора. Про це УНН повідомила прес-служба Amnesty International Україна.
“Ці напади ніколи не відбулися би, якби українська поліція провела ефективні розслідування усіх попередніх подібних нападів, і тим самим дала чіткий сигнал, що злочини на ґрунті ненависті є неприпустимими в Україні”, — процитувала прес-служба директора Amnesty International в Україні Оксану Покальчук.
Вона також додала, що кількість нападів тільки зростає, а розкритих справ майже немає.
Покальчук наголосила, що правоохоронці мають зрозуміти, що їхня неспроможність розслідувати ці злочини коштує здоров’я та життя людям в Україні, а також сприяє поширенню дискримінації та підриває можливість вільно висловлювати свої погляди.
“Ми сподіваємося на посилення охорони навколо місця проведення подій „КиївПрайд“ та на ефективний захист Маршу Рівності 23 червня” — додала Покальчук.
Нагадаємо, вчора на заходах “КиївПрайду” напали на відвідувачів.