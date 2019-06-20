Організатори звернулися до Зеленського після нападу на відвідувачів "КиївПрайду"

Так, вказано, що на відвідувачок та відвідувачів "ПрайдХаус" були скоєні напади групою невідомих.

"Напади сталися поблизу креативного простору IZONE. Наразі відомо про чотири таких випадки", - йдеться в повідомленні.

Зі слів постраждалих, нападники вичікували учасників за межами "ПрайдХауса", слідували за ними до станцій метро, намагалися збити їх з ніг, били ногами, розпилювали перцевий газ та словесно ображали.

Постраждалі подали заяви до поліції.

"Задля забезпечення правопорядку "КиївПрайд" взаємодіє з поліцією. Разом з охороною організаторки та волонтерство працюють над безпекою на території "ПрайдХаусу". У свою чергу, поліція вживає додаткових заходів на шляху до найближчої станції метро (Тараса Шевченка). Оргкомітет "КиївПрайду" просить відвідувачів і відвідувачок "ПрайдХаусу" бути уважними та слідувати інструкції з безпеки", - зазначили організатори.

"КиївПрайд" також заявив, що засуджує насильство на вулицях Києва і зазначив, що "нападники є маргіналізованою групою, проти якої виступає абсолютна більшість суспільства".

Крім того, "КиївПрайд" закликав Нацполіцію України розслідувати прояви агресії до учасниць та учасників мирного публічного заходу.

"Мера Києва Віталія Кличка і Президента України Володимира Зеленського дати рішучу відповідь насильству і висловити свою позицію щодо забезпечення проведення мирної правозахисної ходи Марш Рівності 23 червня.

Людей доброї волі незалежно від сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності вийти на Марш Рівності 23 червня проти насильства та за безпеку для всіх мирних громадян", - закликали у "КиївПрайд".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського запросили на Марш рівності

Як повідомляв УНН, на заходах приурочених до проведення "КиївПрайду" на відвідувачів здійснили декілька нападів.

Нагадаємо, Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться в столиці в найближчу неділю — 23 червня. У минулому році захід відбувся 17 червня. Учасники Маршу пройшли від вулиці Володимирської до площі Льва Толстого. Поліція ще до початку заходу затримала близько 60 противників маршу.

Під час маршу цього року очікують близько 10 тисяч учасників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПЦУ не підтримує Марш рівності

Додамо, що раніше окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву народного депутата Ігоря Мосійчука про заборону проведення Маршу рівності "КиївПрайд" позивачеві — народному депутату Ігорю Мосійчуку.