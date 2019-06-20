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Организаторы обратились к Зеленскому после нападения на посетителей "КиевПрайд"

Киев • УНН

 • 13559 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Организаторы "КиевПрайд" призвали Президента Украины Владимира Зеленского выразить свою позицию по обеспечению проведения мирной правозащитной ходы Марш Равенства 23 июня. Об этом сообщили организаторы "КиевПрайд" в своем сообществе на Facebook, передает УНН.

Организаторы обратились к Зеленскому после нападения на посетителей "КиевПрайд"

Так, указано, что на посетительниц и посетителей "ПрайдХаус" были совершены нападения группой неизвестных.

"Нападения произошли вблизи креативного пространства IZONE. Известно о четырех таких случаях", - говорится в сообщении.

По словам пострадавших, нападавшие выжидали участников за пределами "ПрайдХауса", следовали за ними до станций метро, пытались сбить их с ног, били ногами, распиливали перечный газ и словесно оскорбляли.

Пострадавшие подали заявления в полицию.

"Для обеспечения правопорядка "КиевПрайд" взаимодействует с полицией. Вместе с охраной организаторки и волонтерство работают над безопасностью на территории "ПрайдХауса". В свою очередь, полиция принимает дополнительные меры на пути к ближайшей станции метро (Тараса Шевченко). Оргкомитет "КиевПрайд" просит посетителей и посетительниц "ПрайдХауса" быть внимательными и следовать инструкции по безопасности", - отметили организаторы.

"КиевПрайд" также заявил, что осуждает насилие на улицах Киева и отметил, что "нападавшие являются маргинализированной группой, против которой выступает абсолютное большинство общества".

Кроме того, "КиевПрайд" призвал Нацполицию Украины расследовать проявления агрессии к участницам и участников мирного публичного мероприятия.

"Мэр Киева Виталия Кличко и Президента Украины Владимира Зеленского дать решительный ответ насилию и выразить свою позицию по обеспечению проведения мирного правозащитного шествия Марш Равенства 23 июня.

Людей доброй воли независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности выйти на Марш Равенства 23 июня против насилия и за безопасность для всех мирных граждан", - призвали в "КиевПрайд".

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Как сообщал УНН, в мероприятиях приуроченных к проведению "КиевПрайд" посетителей осуществили несколько нападений.

Напомним, Марш равенства "КиевПрайд" состоится в столице в ближайшее воскресенье - 23 июня. В прошлом году мероприятие состоялось 17 июня. Участники Марша прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша.

Во время марша в этом году ожидают около 10 тысяч участников.

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Добавим, что ранее окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проведения Марша равенства "КиевПрайд" истцу - народному депутату Игорю Мосийчуку.

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