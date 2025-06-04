“Ця війна має коштувати йому росії”: Єрмак заявив, що нові санкції США "дуже ефективні"

Ефективний спосіб тиску на росію — нові потужні санкції, зокрема у сфері енергетики, нафти та банків. Саме економічний тиск здатен змусити путіна сісти за стіл справжніх переговорів і усвідомити реальну ціну агресії. Санкції, які вже обговорили у Сенаті США, "дуже ефективні" та мають бути скоординовані з партнерами з ЄС.

Про це в інтерв'ю NewsMax заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак передає кореспондент УНН.

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На запитання чи є якийсь додатковий тиск, який Сполучені Штати можуть чинити на Путіна, Єрмак відповів, що Україна дуже чекає на нові санкції для рф, знаючи, що вони точно працюють.

По-перше, ми дуже чекаємо на нові санкції. Сильні, реальні, сильні санкції проти росії. Я думаю, що це працює. За три роки ми маємо досвід, потрібен певний період часу, але точно можна сказати, що це працює. І, дивлячись на це, зараз можна обговорити санкції та новий законопроєкт сенатора Грема. Він стосується енергетики, нафти, банківського сектору. Це справді болісні та справді ефективні санкції - зазначив Єрмак.

За його словами тільки тоді путін визнає, що йому потрібно зупинитися та перейти до серйозних переговорів. Тоді він відчує, що це коштуватиме йому справжньої ціни.

Тому що ця війна має коштувати йому росії - підкреслив очільник ОП.

Він додав, що знадобилося три роки, аби тепер точно розуміти, які саме санкції працюють та є ефективними у певний період часу.

Але сьогоднішні розділи, які ми щойно обговорювали в Сенаті, я вважаю, що це справді дуже ефективні санкції. Крім того, дуже важливо, щоб ці санкції були узгоджені з європейськими партнерами - додав він.

Він також зазначив, що цей пакет буде одночасно з новим пакетом Європейського Союзу, що може створити реальний тиск на росію.

Звичайно, ми будемо говорити з нашими американськими партнерами та друзями про новий військовий пакет - додав Єрмак.

Він підкреслив, що те, що сталося останніми днями зокрема атака військових аеродромів рф та підрив кримського моста, продемонструвало, що Україна не програє цю війну, а росія не перемагає.