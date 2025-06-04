“Эта война должна стоить ему россии”: Ермак заявил, что новые санкции США "очень эффективны"

Эффективный способ давления на россию - новые мощные санкции, в частности в сфере энергетики, нефти и банков. Именно экономическое давление способно заставить путина сесть за стол настоящих переговоров и осознать реальную цену агрессии. Санкции, которые уже обсудили в Сенате США, "очень эффективны" и должны быть скоординированы с партнерами из ЕС.

Об этом в интервью NewsMax заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак передает корреспондент УНН.

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На вопрос есть ли какое-либо дополнительное давление, которое Соединенные Штаты могут оказывать на Путина, Ермак ответил, что Украина очень ждет новые санкции для рф, зная, что они точно работают.

Во-первых, мы очень ждем новые санкции. Сильные, реальные, сильные санкции против россии. Я думаю, что это работает. За три года у нас есть опыт, нужен определенный период времени, но точно можно сказать, что это работает. И, глядя на это, сейчас можно обсудить санкции и новый законопроект сенатора Грэма. Он касается энергетики, нефти, банковского сектора. Это действительно болезненные и действительно эффективные санкции - отметил Ермак.

По его словам, только тогда путин признает, что ему нужно остановиться и перейти к серьезным переговорам. Тогда он почувствует, что это будет стоить ему настоящей цены.

Потому что эта война должна стоить ему россии - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что понадобилось три года, чтобы теперь точно понимать, какие именно санкции работают и являются эффективными в определенный период времени.

Но сегодняшние разделы, которые мы только что обсуждали в Сенате, я считаю, что это действительно очень эффективные санкции. Кроме того, очень важно, чтобы эти санкции были согласованы с европейскими партнерами - добавил он.

Он также отметил, что этот пакет будет одновременно с новым пакетом Европейского Союза, что может создать реальное давление на россию.

Конечно, мы будем говорить с нашими американскими партнерами и друзьями о новом военном пакете - добавил Ермак.

Он подчеркнул, что то, что произошло в последние дни, в частности атака военных аэродромов рф и подрыв крымского моста, продемонстрировало, что Украина не проиграет эту войну, а россия не побеждает.