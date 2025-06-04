“Эта война должна стоить ему россии”: Ермак заявил, что новые санкции США "очень эффективны"
Киев • УНН
Андрей Ермак заявил, что новые санкции США против РФ в энергетике, нефти и банковской сфере очень эффективны. Эти санкции должны заставить Путина к серьезным переговорам.
Эффективный способ давления на россию - новые мощные санкции, в частности в сфере энергетики, нефти и банков. Именно экономическое давление способно заставить путина сесть за стол настоящих переговоров и осознать реальную цену агрессии. Санкции, которые уже обсудили в Сенате США, "очень эффективны" и должны быть скоординированы с партнерами из ЕС.
Об этом в интервью NewsMax заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос есть ли какое-либо дополнительное давление, которое Соединенные Штаты могут оказывать на Путина, Ермак ответил, что Украина очень ждет новые санкции для рф, зная, что они точно работают.
Во-первых, мы очень ждем новые санкции. Сильные, реальные, сильные санкции против россии. Я думаю, что это работает. За три года у нас есть опыт, нужен определенный период времени, но точно можно сказать, что это работает. И, глядя на это, сейчас можно обсудить санкции и новый законопроект сенатора Грэма. Он касается энергетики, нефти, банковского сектора. Это действительно болезненные и действительно эффективные санкции
По его словам, только тогда путин признает, что ему нужно остановиться и перейти к серьезным переговорам. Тогда он почувствует, что это будет стоить ему настоящей цены.
Потому что эта война должна стоить ему россии
Он добавил, что понадобилось три года, чтобы теперь точно понимать, какие именно санкции работают и являются эффективными в определенный период времени.
Но сегодняшние разделы, которые мы только что обсуждали в Сенате, я считаю, что это действительно очень эффективные санкции. Кроме того, очень важно, чтобы эти санкции были согласованы с европейскими партнерами
Он также отметил, что этот пакет будет одновременно с новым пакетом Европейского Союза, что может создать реальное давление на россию.
Конечно, мы будем говорить с нашими американскими партнерами и друзьями о новом военном пакете
Он подчеркнул, что то, что произошло в последние дни, в частности атака военных аэродромов рф и подрыв крымского моста, продемонстрировало, что Украина не проиграет эту войну, а россия не побеждает.
И после более чем трех лет, Украина выживает, Украина борется, и Украина способна достичь справедливого и длительного мира