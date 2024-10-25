"Це сигнал путіну": керівник ЦПД пояснив заяву лукашенка про війська КНДР на війні та ескалацію
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО пояснив заяву лукашенка про війська КНДР та ескалацію. За його словами, це сигнал путіну про небажання білорусі вступати у війну проти України.
Заява білоруського правителя олександра лукашенка щодо військ КНДР та "ескалацію" є сигналом російському диктатору володимиру путіну, який намагається втягнути білорусь у війну, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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Коваленко пояснив заяву лукашенка, що "якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО".
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"лукашенко сказав це не просто так. Йому байдуже щодо кндр. Він вкотре зазначив, що білорусь не хоче брати участь у війні. Це також сигнал путіну. Чому? Бо путін вже давно робить все, аби втягнути у війну білорусь. І військових кндр він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року", - зазначив Коваленко.
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