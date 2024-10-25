"Это сигнал путину": руководитель ЦПД объяснил заявление лукашенко о войсках КНДР на войне и эскалации

Заявление белорусского правителя александра лукашенко о войсках КНДР и "эскалации" является сигналом российскому диктатору владимиру путину, который пытается втянуть беларусь в войну, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

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Коваленко объяснил заявление лукашенко, что "если бы вооруженные силы любой страны, даже беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО".

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"лукашенко сказал это не просто так. Ему безразлично насчет кндр. Он в очередной раз отметил, что беларусь не хочет участвовать в войне. Это также сигнал путину. Почему? Потому что путин уже давно делает все, чтобы втянуть в войну беларусь. И военных кндр он призвал только потому, что не удалось получить белорусов, что он хотел еще с прошлого года", - отметил Коваленко.

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