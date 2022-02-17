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"Це ротація, а не деескалація": голова Бюро нацбезпеки Польщі про заяви РФ щодо відведення військ

"Це ротація, а не деескалація": голова Бюро нацбезпеки Польщі про заяви РФ щодо відведення військ

Київ • УНН

 • 23400 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох в ефірі Polskie Radio зазначив у четвер, що повідомлення про відведення частини російських військ від українського кордону виявилися неправдивими - є багато ознак того, що ми спостерігаємо ротацію військ, а не деескалацію, пише УНН.

Діяльність Росії поблизу України

"З самого початку ми мали справу лише з деклараціями росіян. Об'єктивно ми маємо справу з переміщеннями військ і оголошеннями про виведення, а не з їх фактичним виведенням", - підкреслив Солох.

За його словами, "ми спостерігаємо ротацію військ, а не деескалацію".

"Тим більше, що це маневр, який фахівці з сучасних воєн визначають як такий, що передує фактичній атаці. Так було з конфліктами на Близькому Сході, і росіяни це дуже добре знають. І все свідчить про те, що ми зараз точно не маємо справу з деескалацією", – додав він.

ЗМІ також цитують його заяву, що ймовірність російського нападу "сьогодні більша, ніж було вчора".

Посилення східного флангу НАТО

"Міністри оборони НАТО вчора обговорювали процедури, які прискорять переведення військ НАТО, сил реагування в режим очікування. У нас є оголошення про кілька тисяч американських солдатів, британці хочуть подвоїти свою військову присутність, тобто на 1000 солдатів більше в Естонії", - зазначив Солох.

Він підкреслив, що у нас "все менше дипломатії і все більше військових повідомлень та заходів, пов’язаних із переведенням військових частин у режим очікування". "Це неправильний напрямок, але ми повинні це зробити, щоб спробувати відлякати росіян від агресивних дій проти України та від загрози, яку вона становить для країн НАТО та європейських країн", – оцінив він.

Доповнення

Міноборони РФ стверджує, що частина військовослужбовців, які зібралися біля кордону, завершили навчання та розпочали процедуру повернення на бази у внутрішній частині країни.

Проте в НАТО цю інформацію не підтвердили. Також Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що американська розвідка не має новин про виведення російських військ.

17 лютого високопоставлений чиновник американської адміністрації заявив, що заява Росії про виведення частини її сил виявилося неправдивою і що ще 7 тисяч солдат перекинули на кордон з Україною.

Раніше кількість російських військ навколо України оцінювали у 150 тис. солдатів.

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