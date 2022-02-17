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"Это ротация, а не деэскалация": глава Бюро нацбезопасности Польши о заявлениях РФ по отводу войск

"Это ротация, а не деэскалация": глава Бюро нацбезопасности Польши о заявлениях РФ по отводу войск

Киев • УНН

 • 23388 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Polskie Radio заявил в четверг, что сообщения об отводе части российских войск от украинской границы оказались ложными - есть много признаков того, что мы наблюдаем ротацию войск, а не деэскалацию, пишет УНН.

Деятельность России вблизи Украины

"С самого начала мы имели дело только с декларациями россиян. Объективно мы имеем дело с перемещениями войск и объявлениями о выводе, а не с их фактическим выводом", - подчеркнул Солох.

По его словам, "мы наблюдаем ротацию войск, а не деэскалацию".

"Тем более, что это маневр, который специалисты по современным войнам определяют как предшествующий фактической атаке. Так было с конфликтами на Ближнем Востоке, и россияне это очень хорошо знают. И все свидетельствует о том, что мы сейчас точно не имеем дело с деэскалацией", - добавил он.

СМИ также цитируют его заявление, что вероятность российского нападения "сегодня больше, чем было вчера".

Усиление восточного фланга НАТО

"Министры обороны НАТО вчера обсуждали процедуры, которые ускорят перевод войск НАТО, сил реагирования в режим ожидания. У нас есть объявления о нескольких тысячах американских солдат, британцы хотят удвоить свое военное присутствие, то есть на 1000 солдат больше в Эстонии", - сказал Солох.

Он подчеркнул, что у нас "все меньше дипломатии и все больше военных сообщений и мероприятий, связанных с переводом военных частей в режим ожидания". "Это неправильное направление, но мы должны это сделать, чтобы попытаться отпугнуть россиян от агрессивных действий против Украины и от угрозы, которую она представляет для стран НАТО и европейских стран", - оценил он.

Дополнение

Минобороны РФ утверждает, что часть военнослужащих, которые собрались у границ, завершили учения и начали процедуру возвращения на базы во внутренней части страны.

Однако в НАТО эту информацию не подтвердили. Также Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американская разведка не имеет новостей о выводе российских войск.

17 февраля высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что заявление России о выводе части ее сил оказалось ложным и что еще 7 тысяч солдат переброшены на границу с Украиной.

Ранее количество российских войск вокруг Украины оценивали в 150 тыс. солдат.

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