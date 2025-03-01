"Це новий президент, і ми сповнені рішучості до нового підходу": Вальц про зміну курсу США щодо України

Радник із національної безпеки США Майк Вальц розповів, що після напруженої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі він повідомив українському лідеру, що той більше небажаний у президентській адміністрації. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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В інтерв’ю Fox News Вальц зазначив, що після виходу преси американська сторона майже одностайно дійшла висновку, що подальші переговори "тільки відкочуватимуть ситуацію назад".

Зокрема, як повідомляється, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці "повідомили президенту - практично одноголосно - що після цієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде тільки відкочуватися назад".

Як повідомляє CNN, потім Вальца попросили передати те, що Зеленський більше небажаний.

На запитання Fox News, чи усвідомив Зеленський, що сталося, Вальц відповів: "Ні, не усвідомив. Чесно кажучи, його команда усвідомила. Його посол і його радник були практично - я маю на увазі, вони були практично в сльозах, бажаючи, щоб це просунулося вперед. Але Зеленський усе ще сперечався".

Вальц зазначив, що сказав Зеленському: "Час тут не на вашому боці. Час не на вашому боці на полі бою. Час не на вашому боці з погляду світової ситуації, і, що найважливіше, допомога США і терпимість платників податків не безмежні".

Зеленський, додав він, "не отримав пам'ятки про те, що в місті новий шериф. Це новий президент, і ми сповнені рішучості використовувати новий підхід до миру".

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.