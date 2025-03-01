"Це новий президент, і ми сповнені рішучості до нового підходу": Вальц про зміну курсу США щодо України

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37652 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 63403 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 64353 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67891 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79089 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62325 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60018 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128790 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83160 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233851 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
75%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12481 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11895 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27625 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10237 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11129 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97066 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128794 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233853 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409436 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18087 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24157 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24970 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26834 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77135 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Це новий президент, і ми сповнені рішучості до нового підходу": Вальц про зміну курсу США щодо України

Київ • УНН

 • 56018 перегляди

Радник з нацбезпеки США Майк Вальц повідомив Зеленському про небажаність його візитів після напруженої зустрічі з Трампом. Нова адміністрація США має намір змінити підхід щодо України.

"Це новий президент, і ми сповнені рішучості до нового підходу": Вальц про зміну курсу США щодо України

Радник із національної безпеки США Майк Вальц розповів, що після напруженої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі він повідомив українському лідеру, що той більше небажаний у президентській адміністрації. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

В інтерв’ю Fox News Вальц зазначив, що після виходу преси американська сторона майже одностайно дійшла висновку, що подальші переговори "тільки відкочуватимуть ситуацію назад".

Зокрема, як повідомляється, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці "повідомили президенту - практично одноголосно - що після цієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде тільки відкочуватися назад".

Як повідомляє CNN, потім Вальца попросили передати те, що Зеленський більше небажаний.

На запитання Fox News, чи усвідомив Зеленський, що сталося, Вальц відповів: "Ні, не усвідомив. Чесно кажучи, його команда усвідомила. Його посол і його радник були практично - я маю на увазі, вони були практично в сльозах, бажаючи, щоб це просунулося вперед. Але Зеленський усе ще сперечався".

Вальц зазначив, що сказав  Зеленському: "Час тут не на вашому боці. Час не на вашому боці на полі бою. Час не на вашому боці з погляду світової ситуації, і, що найважливіше, допомога США і терпимість платників податків не безмежні".

Зеленський, додав він, "не отримав пам'ятки про те, що в місті новий шериф. Це новий президент, і ми сповнені рішучості використовувати новий підхід до миру".

Нагадаємо 

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93