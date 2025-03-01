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«Это новый президент, и мы полны решимости к новому подходу": Вальц об изменении курса США в отношении Украины

Киев • УНН

 • 56014 просмотра

Советник по нацбезопасности США Майк Вальц сообщил Зеленскому о нежелательности его визитов после напряженной встречи с Трампом. Новая администрация США намерена изменить подход в отношении Украины.

«Это новый президент, и мы полны решимости к новому подходу": Вальц об изменении курса США в отношении Украины

Советник по национальной безопасности США Майк Вальц рассказал, что после напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме он сообщил украинскому лидеру, что тот больше нежелателен в президентской администрации. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

В интервью Fox News Вальц отметил, что после выхода прессы американская сторона почти единодушно пришла к выводу, что дальнейшие переговоры «будут только откатывать ситуацию назад».

В частности, как сообщается, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники «сообщили президенту - практически единогласно - что после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как это может двигаться вперед, что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет только откатываться назад».

Как сообщает CNN, затем Вальца попросили передать то, что Зеленский больше нежелателен.

На вопрос Fox News, осознал ли Зеленский, что произошло, Вальц ответил: «Нет, не осознал. Честно говоря, его команда осознала. Его посол и его советник были практически - я имею в виду, они были практически в слезах, желая, чтобы это продвинулось вперед. Но Зеленский все еще спорил».

Вальц отметил, что сказал  Зеленскому: «Время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне с точки зрения мировой ситуации, и, что самое важное, помощь США и терпимость налогоплательщиков не безграничны».

Зеленский, добавил он, «не получил памятки о том, что в городе новый шериф. Это новый президент, и мы полны решимости использовать новый подход к миру».

Напомним 

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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