“Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки”: Дуда закликає запросити Україну до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вимагає запросити Україну до НАТО, адже це буде перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки Україні країнами Альянсу.

Про це Дуда заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Основна справа – це гарантії безпеки Україні, які можуть надати країни НАТО. Найбільшою гарантією, яка була б і яка, сподіваюся, буде є членство в НАТО і всі гарантії пов'язані з 5 статтею. Всі ми розуміємо, що повне приєднання можливе після припинення бойових дій, але на сьогодні, будучи президентом Польщі і сусідом, який з самого початку долучався до допомоги Україні, я наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО надали запрошення. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу