“Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки”: Дуда закликає запросити Україну до НАТО
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда вимагає запросити Україну до НАТО як перший крок до надання реальних гарантій безпеки. Повне членство можливе після припинення бойових дій.
Президент Польщі Анджей Дуда вимагає запросити Україну до НАТО, адже це буде перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки Україні країнами Альянсу.
Про це Дуда заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Основна справа – це гарантії безпеки Україні, які можуть надати країни НАТО. Найбільшою гарантією, яка була б і яка, сподіваюся, буде є членство в НАТО і всі гарантії пов'язані з 5 статтею. Всі ми розуміємо, що повне приєднання можливе після припинення бойових дій, але на сьогодні, будучи президентом Польщі і сусідом, який з самого початку долучався до допомоги Україні, я наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО надали запрошення. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу
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