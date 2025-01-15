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“Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки”: Дуда закликає запросити Україну до НАТО

“Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки”: Дуда закликає запросити Україну до НАТО

Київ • УНН

 • 43642 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда вимагає запросити Україну до НАТО як перший крок до надання реальних гарантій безпеки. Повне членство можливе після припинення бойових дій.

Президент Польщі Анджей Дуда вимагає запросити Україну до НАТО, адже це буде перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки Україні країнами Альянсу.

Про це Дуда заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Основна справа – це гарантії безпеки Україні, які можуть надати країни НАТО. Найбільшою гарантією, яка була б і яка, сподіваюся, буде є членство в НАТО і всі гарантії пов'язані з 5 статтею. Всі ми розуміємо, що повне приєднання можливе після припинення бойових дій, але на сьогодні, будучи президентом Польщі і сусідом, який з самого початку долучався до допомоги Україні, я наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО надали запрошення. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу

- сказав Дуда.

Нагадаємо

росія вимагатиме від України скоротити свої військові зв'язки з альянсом НАТО і стати нейтральною державою з обмеженою армією під час будь-яких переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

Генсек НАТО Марк Рютте на засіданні Військового комітету НАТО закликав збільшити підтримку України. Він наголосив на зростанні ворожих дій росії та її союзників проти демократичних країн.

Павло Башинський

Павло Башинський

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