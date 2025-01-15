Генсек НАТО заявив про необхідність посилення підтримки України

Союзники мають більше підтримувати Україну, "щоб змінити траєкторію війни", заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на засіданні вищого військового органу Альянсу, Військового комітету, який зібрався у форматі начальників штабів оборони у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у середу, пише УНН.

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"Нам потрібно більше підтримувати Україну, аби змінити траєкторію війни. Ми всі хочемо, щоби це закінчилося. Але понад усе ми хочемо, щоб мир тривав", - сказав Рютте.

"Нам також потрібно працювати пліч-о-пліч з нашими партнерами по всьому світу", - зазначив Генсек НАТО.

Він наголосив, що "на карту поставлена ​​наша майбутня безпека".

"Війна росії проти України продовжується. Ворожі дії росії проти наших власних країн посилюються - кібератаки, замахи, диверсії та багато іншого. Ми звикли називати це гібридним. Але це дії та кампанії з дестабілізації. росія старанно працює, щоб послабити наші демократії та відібрати у нас свободу. І вона не самотня. Поруч з нею Китай, Північна Корея та Іран", - вказав Рютте.

"Тим часом багато інших небезпек зберігаються, від тероризму до розповсюдження ядерної зброї, дезінформації та зміни клімату. Таким чином, картина безпеки виглядає не дуже добре. Але ми точно знаємо, що нам потрібно зробити, щоб захистити її. Ми вже багато робимо", - сказав Генсек НАТО.

Він зауважив, що "безпека - це командна робота". "Чим більша команда, тим ми всі у більшій безпеці", - зазначив Рютте.

"Тому мій пріоритет на майбутнє - гарантувати, що ми зробимо все необхідне у повному обсязі та швидко у питаннях оборони, України та партнерств. Для цього я розраховую на вашу постійну участь та вашу постійну підтримку", - підкреслив Генсек НАТО, звертаючись до учасників засідання Військового комітету Альянсу.

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