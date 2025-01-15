Генсек НАТО заявил о необходимости усиления поддержки Украины

Союзники должны больше поддерживать Украину, "чтобы изменить траекторию войны", заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании высшего военного органа Альянса, Военного комитета, который собрался в формате начальников штабов обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, пишет УНН.

Детали

"Нам нужно больше поддерживать Украину, чтобы изменить траекторию войны. Мы все хотим, чтобы это закончилось. Но больше всего мы хотим, чтобы мир продолжался", - сказал Рютте.

"Нам также нужно работать бок о бок с нашими партнерами по всему миру", - отметил Генсек НАТО.

Он подчеркнул, что "на карту поставлена наша будущая безопасность".

"Война россии против Украины продолжается. Враждебные действия россии против наших собственных стран усиливаются - кибератаки, покушения, диверсии и многое другое. Мы привыкли называть это гибридным. Но это действия и кампании по дестабилизации. россия усердно работает, чтобы ослабить наши демократии и отобрать у нас свободу. И она не одинока. Рядом с ней Китай, Северная Корея и Иран", - указал Рютте.

"Между тем многие другие опасности сохраняются, от терроризма до распространения ядерного оружия, дезинформации и изменения климата. Таким образом, картина безопасности выглядит не очень хорошо. Но мы точно знаем, что нам нужно сделать, чтобы защитить ее. Мы уже много делаем", - сказал Генсек НАТО.

Он отметил, что "безопасность - это командная работа". "Чем больше команда, тем мы все в большей безопасности", - отметил Рютте.

"Поэтому мой приоритет на будущее - гарантировать, что мы сделаем все необходимое в полном объеме и быстро в вопросах обороны, Украины и партнерства. Для этого я рассчитываю на ваше постоянное участие и вашу постоянную поддержку", - подчеркнул Генсек НАТО, обращаясь к участникам заседания Военного комитета Альянса.

Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф