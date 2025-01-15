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«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО

«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО

Киев  •  УНН

 • 5807 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда требует пригласить Украину в НАТО как первый шаг к предоставлению реальных гарантий безопасности. Полное членство возможно после прекращения боевых действий.

Президент Польши Анджей Дуда требует пригласить Украину в НАТО, ведь это будет первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности Украине странами Альянса.

Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Основное дело - это гарантии безопасности Украины, которые могут предоставить страны НАТО. Самой большой гарантией, которая была бы и которая, надеюсь, будет является членство в НАТО и все гарантии связанные с 5 статьей. Все мы понимаем, что полное присоединение возможно после прекращения боевых действий, но на сегодня, будучи президентом Польши и соседом, который с самого начала приобщался к помощи Украине, я настойчиво требую, чтобы Украине страны НАТО предоставили приглашение. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности странами Североатлантического альянса

- сказал Дуда.

Напомним,

россия будет требовать от Украины сократить свои военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией во время любых переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Генсек НАТО Марк Рютте на заседании Военного комитета НАТО призвал увеличить поддержку Украины. Он отметил рост враждебных действий России и ее союзников против демократических стран.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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