«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда требует пригласить Украину в НАТО, ведь это будет первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности Украине странами Альянса.

Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Основное дело - это гарантии безопасности Украины, которые могут предоставить страны НАТО. Самой большой гарантией, которая была бы и которая, надеюсь, будет является членство в НАТО и все гарантии связанные с 5 статьей. Все мы понимаем, что полное присоединение возможно после прекращения боевых действий, но на сегодня, будучи президентом Польши и соседом, который с самого начала приобщался к помощи Украине, я настойчиво требую, чтобы Украине страны НАТО предоставили приглашение. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности странами Североатлантического альянса