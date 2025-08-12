"Це була б угода з самим дияволом": Данія застерігає США та рф від укладення "миру" без участі України та Європи
Київ • УНН
Данія застерігає США та росію від укладення мирної угоди без участі України та Європи. За словами Ларса Лекке Расмуссена, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен застерігає США та росію від спроб укласти мирну угоду без участі України та Європи. Про це повідомляє DR, інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що приводом для такої заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна 15 серпня на Алясці.
Наш сигнал США: будьте обережні, не почніть не з того кута
Він також застеріг від "спокуси повірити, що ви можете швидко укласти угоду з путіним".
Це була б угода з самим дияволом
За його словами, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню, і тільки тоді "можна починати обговорювати довгострокове рішення".
Нагадаємо
Напередодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що переговори Трампа та путіна не можуть вирішити питання миру в Україні без участі Києва та ЄС.
