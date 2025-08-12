«Это была бы сделка с самим дьяволом»: Дания предостерегает США и РФ от заключения «мира» без участия Украины и Европы

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 46933 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 91274 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 145964 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 117499 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 85897 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129126 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106708 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73967 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126534 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
68%
754мм
Популярные новости
Удар рф по Запорожью 10 августа: поврежден кризисный центр ЗАЭС11 августа, 14:20 • 5438 просмотра
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию11 августа, 15:45 • 12734 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto11 августа, 16:15 • 14452 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"11 августа, 16:43 • 10052 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10010 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 46933 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 91274 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 145964 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 118388 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 127190 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Радослав Сикорский
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10021 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 145961 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 115458 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 230662 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376078 просмотра
Актуальное
Хранитель
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

«Это была бы сделка с самим дьяволом»: Дания предостерегает США и РФ от заключения «мира» без участия Украины и Европы

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Дания предостерегает США и Россию от заключения мирного соглашения без участия Украины и Европы. По словам Ларса Лёкке Расмуссена, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.

«Это была бы сделка с самим дьяволом»: Дания предостерегает США и РФ от заключения «мира» без участия Украины и Европы

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен предостерегает США и Россию от попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и Европы. Об этом сообщает DR, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что поводом для такого заявления стала анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа на Аляске.

Наш сигнал США: будьте осторожны, не начните не с того угла

- сказал глава МИД Дании.

Он также предостерег от "искушения поверить, что вы можете быстро заключить сделку с Путиным".

Это была бы сделка с самим дьяволом

- подчеркнул Расмуссен.

По его словам, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня, и только тогда "можно начинать обсуждать долгосрочное решение".

Напомним

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что переговоры Трампа и Путина не могут решить вопрос мира в Украине без участия Киева и ЕС.

«Не доверяйте Путину»: Стармер предостерег Трампа накануне встречи на Аляске12.08.25, 01:09 • 344 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина