«Это была бы сделка с самим дьяволом»: Дания предостерегает США и РФ от заключения «мира» без участия Украины и Европы
Киев • УНН
Дания предостерегает США и Россию от заключения мирного соглашения без участия Украины и Европы. По словам Ларса Лёкке Расмуссена, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен предостерегает США и Россию от попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и Европы. Об этом сообщает DR, информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что поводом для такого заявления стала анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа на Аляске.
Наш сигнал США: будьте осторожны, не начните не с того угла
Он также предостерег от "искушения поверить, что вы можете быстро заключить сделку с Путиным".
Это была бы сделка с самим дьяволом
По его словам, единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня, и только тогда "можно начинать обсуждать долгосрочное решение".
Напомним
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что переговоры Трампа и Путина не могут решить вопрос мира в Украине без участия Киева и ЕС.
