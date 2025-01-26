Три дні блукали високогір’ям, намагаючись потрапити до Румунії: прикордонники врятували двох чоловіків
Київ • УНН
На Закарпатті прикордонники врятували двох чоловіків, які заблукали в засніженому високогір'ї при спробі нелегального перетину кордону. Порушників з переохолодженням доставили до лікарні та склали адмінпротоколи.
У Закарпатській області прикордонники врятували молодиків, які заблукали в горах, намагаючись нелегально перетнути кордон. Порушників госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
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Прикордонники спільно з рятувальниками ДСНС знайшли двох молодиків, котрі три дні блукали засніженим гірським високогір’ям, намагаючись потрапити до Румунії.
Чоловіки, 32 та 21 року, планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, однак, заблукали через відсутність маршруту та необхідного спорядження,
Майже через півтори години пошуків їх знайшли та доправили до лікарні з діагнозом переохолодження.
На них також склали адмінпротоколи.
Нагадаємо
З початку воєнного стану в Україні більше ніж 50 людей загинули при спробі нелегально перетнути кордон. Половина смертей припала на 2024 рік, зокрема - при спробі подолати річку Тиса.