Три дня блуждали по высокогорью, пытаясь попасть в Румынию: пограничники спасли двух мужчин

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 160249 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 154544 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 158740 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 207805 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 138009 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 122264 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 117859 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144021 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146835 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

26 января, 04:51 • 74660 просмотра
Зимняя погода в Украине: где сегодня теплее всего и чего ждать

Зимняя погода в Украине: где сегодня теплее всего и чего ждать

26 января, 05:56 • 39381 просмотра
Трамп снова заговорил о Гренландии: напряжение между США и Данией растет

Трамп снова заговорил о Гренландии: напряжение между США и Данией растет

26 января, 06:21 • 74297 просмотра
В беларуси проходят президентские выборы с пятью кандидатами

В беларуси проходят президентские выборы с пятью кандидатами

26 января, 06:41 • 71498 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

10:05 • 37694 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 141294 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 207803 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 246480 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 212514 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 269028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

10:05 • 37694 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 112470 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 112374 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 112962 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 160248 просмотра
Актуальное
Три дня блуждали по высокогорью, пытаясь попасть в Румынию: пограничники спасли двух мужчин

Три дня блуждали по высокогорью, пытаясь попасть в Румынию: пограничники спасли двух мужчин

Киев  •  УНН

 • 1789 просмотра

Read in English

На Закарпатье пограничники спасли двух мужчин, которые заблудились в заснеженном высокогорье при попытке нелегального пересечения границы. Нарушителей с переохлаждением доставили в больницу и составили админпротоколы.

В Закарпатской области пограничники спасли молодых людей, которые заблудились в горах, пытаясь нелегально пересечь границу. Нарушителей госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Пограничники совместно со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженным горным высокогорьям, пытаясь попасть в Румынию.

Мужчины, 32 и 21 года, планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, однако, заблудились из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения,

- отметили в сообщении.

Почти через полтора часа поисков их нашли и доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.

На них также составили админпротоколы.

Напомним

С начала военного положения в Украине более 50 человек погибли при попытке нелегально пересечь границу. Половина смертей пришлась на 2024 год, в частности - при попытке преодолеть реку Тиса.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы