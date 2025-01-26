Три дня блуждали по высокогорью, пытаясь попасть в Румынию: пограничники спасли двух мужчин
Киев • УНН
На Закарпатье пограничники спасли двух мужчин, которые заблудились в заснеженном высокогорье при попытке нелегального пересечения границы. Нарушителей с переохлаждением доставили в больницу и составили админпротоколы.
В Закарпатской области пограничники спасли молодых людей, которые заблудились в горах, пытаясь нелегально пересечь границу. Нарушителей госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Пограничники совместно со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженным горным высокогорьям, пытаясь попасть в Румынию.
Мужчины, 32 и 21 года, планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, однако, заблудились из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения,
Почти через полтора часа поисков их нашли и доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.
На них также составили админпротоколы.
Напомним
С начала военного положения в Украине более 50 человек погибли при попытке нелегально пересечь границу. Половина смертей пришлась на 2024 год, в частности - при попытке преодолеть реку Тиса.