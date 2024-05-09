Транскордонне співробітництво та розвиток територій: Кіпер розповів подробиці Міжнародного саміту міст і регіонів
Київ • УНН
Олег Кіпер обговорив важливі теми воєнного часу з міжнародними лідерами на другому Міжнародному саміті міст і регіонів, а також підписав угоди про співпрацю з румунськими та молдовськими партнерами.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про підсумки другого Міжнародного саміту міст і регіонів, передає УНН.
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Кіпер пише, що під час другого Міжнародного саміту міст і регіонів разом з керівництвом країни на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та представниками міжнародної спільноти обговорили важливі теми воєнного часу.
"На полях саміту підписали меморандум про міжнародне медичне партнерство між КНП "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради та госпіталем "Лукас", м. Лясля (Румунія), а також угоду про співпрацю між Авангардівською селищною радою та Аненій-Нойською районною радою (Республіка Молдова).
Співпрацюючи разом можливо навчитися працювати у програмах транскордонного співробітництва, залучити додаткові ресурси на розвиток територій та впроваджувати стандарти ЄС.
Об'єднуємо зусилля заради наближення Перемоги та комфортного життя наших людей!", - розповів він.