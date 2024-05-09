Трансграничное сотрудничество и развитие территорий: Кипер рассказал подробности Международного саммита городов и регионов

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал об итогах второго Международного саммита городов и регионов, передает УНН.

Детали

Кипер пишет, что во время второго Международного саммита городов и регионов вместе с руководством страны во главе с Президентом Владимиром Зеленским, Президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и представителями международного сообщества обсудили важные темы военного времени.

"На полях саммита подписали меморандум о международном медицинском партнерстве между КНП "Дунайская областная больница" Одесского областного совета и госпиталем "Лукас", г. Лясля (Румыния), а также соглашение о сотрудничестве между Авангардовским поселковым советом и Анений-Нойским районным советом (Республика Молдова).

Сотрудничая вместе возможно научиться работать в программах трансграничного сотрудничества, привлечь дополнительные ресурсы на развитие территорий и внедрять стандарты ЕС.

Объединяем усилия ради приближения Победы и комфортной жизни наших людей!" - рассказал он.