Транш МВФ досі потрібен: Данилишин каже, випуск євробондів покриває лише 19% плану зовнішніх запозичень

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"Заплановане цього тижня розміщення нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США із погашенням в 2029 році дозволить виконати 19% річного плану зовнішніх запозичень на 2021 рік, проте у подальшому потребує активізації перемовин з МВФ та іншими міжнародними партнерами як з метою отримання офіційної фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, так і покращення умов державних запозичень на зовнішніх ринках", - зазначив Данилишин.

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Голова Ради НБУ вказав при цьому, що обсяги державних запозичень на первинному ринку з початку квітня суттєво знизилися. З початку квітня до Державного бюджету України було залучено лише 5,9 млрд гривень та 49 млн доларів США.

"З початку року на внутрішньому ринку було розміщено ОВДП на суму 100,9 млрд гривень та 28,6 млрд в іноземній валюті у гривневому еквіваленті, що становить 26% від обсягу внутрішніх державних запозичень, запланованих на 2021 рік", - відзначив Данилишин.

Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень, з його слів, збільшився на 3,2 млрд гривень за рахунок збільшення вкладень в державні цінні папери банків (+3,8 млрд гривень) та юридичних осіб (+1,4 млрд гривень). Водночас скоротилися обсяги ОВДП у власності нерезидентів (-0,9 млрд гривень) та Національного банку (-1,1 млрд гривень).

Що було раніше

26 квітня Україна оголосила про випуск 8-річних єврооблігацій на суму 1,25 мільярдів доларів США - першого цього року. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року.

Що з державними запозиченнями

На початку цього року уряд не міг здійснити запозичення на зовнішньому ринку, хоча планував отримати завдяки ним 45,4 млрд грн для фінансування видатків бюджету у січні-лютому. Частина цих запозичень мали надійти за рахунок досі не отриманого траншу МВФ, відзначають аналітики з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при КШЕ.

У разі відсутності зовнішніх запозичень збільшується потреба у внутрішніх запозиченнях в майбутні місяці. При невиконанні плану запозичень Україна має великі шанси знову зіткнутись із кризою фінансування бюджетних видатків, яку вона пережила у жовтні-листопаді 2020 року, вказують експерти.

Тоді труднощі виникли з фінансуванням незахищених статей. Загалом невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті.

Співпраця з МВФ

Що стосується траншу МВФ, то, за останніми повідомленнями з Офісу Президента, його Україна розраховує отримати до вересня - обсягом 2 млрд доларів. І це було б доречно, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами, на що вказували і в НБУ.

"Пауза" в отриманні Україною траншів від МВФ триває з червня минулого року - після онлайн-візиту місії Фонду взимку перегляд 18-місячної програми співпраці на 5 млрд дол., необхідний для виділення грошей, так і не відбувся. Офіційно: законопроекти, які Україна має ухвалити, щоб отримати транш, стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури. А причиною відтермінування перегляду взимку неофіційно називали ще й рішення уряду щодо тимчасового регулювання ціни на газ - фактично відходу від формування вартості ринком. На ринковому підході наполягали у МВФ.