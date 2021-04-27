Транш МВФ досі потрібен: Данилишин каже, випуск євробондів покриває лише 19% плану зовнішніх запозичень

ukru
Ексклюзив
10:51 • 49650 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 86870 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 129321 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 170831 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 252448 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185049 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178125 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188467 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155200 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160294 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 110224 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 109440 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 123376 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 100484 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 113173 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 252454 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 201045 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296084 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 291213 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 417673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 12776 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 93737 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99081 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 94300 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111777 перегляди
Актуальне
Транш МВФ досі потрібен: Данилишин каже, випуск євробондів покриває лише 19% плану зовнішніх запозичень

Транш МВФ досі потрібен: Данилишин каже, випуск євробондів покриває лише 19% плану зовнішніх запозичень

Київ • УНН

 • 14989 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Випуск Україною 8-річних єврооблігацій на 1,25 млрд доларів покриває 19% плану зовнішніх запозичень на 2021 рік. При цьому як і раніше потрібна активізація перемовин з МВФ та іншими міжнародними партнерами - у тому числі для отримання від них фінансової підтримки. Таку думку висловив голова Ради НБУ Богдан Данилишин в особистому експертному коментарі у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Заплановане цього тижня розміщення нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США із погашенням в 2029 році дозволить виконати 19% річного плану зовнішніх запозичень на 2021 рік, проте у подальшому потребує активізації перемовин з МВФ та іншими міжнародними партнерами як з метою отримання офіційної фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, так і покращення умов державних запозичень на зовнішніх ринках", - зазначив Данилишин.

Деталі

Голова Ради НБУ вказав при цьому, що обсяги державних запозичень на первинному ринку з початку квітня суттєво знизилися. З початку квітня до Державного бюджету України було залучено лише 5,9 млрд гривень та 49 млн доларів США.

"З початку року на внутрішньому ринку було розміщено ОВДП на суму 100,9 млрд гривень та 28,6 млрд в іноземній валюті у гривневому еквіваленті, що становить 26% від обсягу внутрішніх державних запозичень, запланованих на 2021 рік", - відзначив Данилишин.

Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень, з його слів, збільшився на 3,2 млрд гривень за рахунок збільшення вкладень в державні цінні папери банків (+3,8 млрд гривень) та юридичних осіб (+1,4 млрд гривень). Водночас скоротилися обсяги ОВДП у власності нерезидентів (-0,9 млрд гривень) та Національного банку (-1,1 млрд гривень).

Що було раніше

26 квітня Україна оголосила про випуск 8-річних єврооблігацій на суму 1,25 мільярдів доларів США - першого цього року. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року.

Що з державними запозиченнями

На початку цього року уряд не міг здійснити запозичення на зовнішньому ринку, хоча планував отримати завдяки ним 45,4 млрд грн для фінансування видатків бюджету у січні-лютому. Частина цих запозичень мали надійти за рахунок досі не отриманого траншу МВФ, відзначають аналітики з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при КШЕ.

У разі відсутності зовнішніх запозичень збільшується потреба у внутрішніх запозиченнях в майбутні місяці. При невиконанні плану запозичень Україна має великі шанси знову зіткнутись із кризою фінансування бюджетних видатків, яку вона пережила у жовтні-листопаді 2020 року, вказують експерти.

Тоді труднощі виникли з фінансуванням незахищених статей. Загалом невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті.

Співпраця з МВФ

Що стосується траншу МВФ, то, за останніми повідомленнями з Офісу Президента, його Україна розраховує отримати до вересня - обсягом 2 млрд доларів. І це було б доречно, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами, на що вказували і в НБУ.

"Пауза" в отриманні Україною траншів від МВФ триває з червня минулого року - після онлайн-візиту місії Фонду взимку перегляд 18-місячної програми співпраці на 5 млрд дол., необхідний для виділення грошей, так і не відбувся. Офіційно: законопроекти, які Україна має ухвалити, щоб отримати транш, стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури. А причиною відтермінування перегляду взимку неофіційно називали ще й рішення уряду щодо тимчасового регулювання ціни на газ - фактично відходу від формування вартості ринком. На ринковому підході наполягали у МВФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами