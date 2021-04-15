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Попереду пікові виплати за боргами: у НБУ нагадали про необхідність співпраці з МВФ

Київ • УНН

 • 19851 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Основним припущенням макропрогнозу, яке правління Національного банку України бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Співпраця з МВФ зокрема допоможе проходженню піку боргових виплат восени. Про це заявили у НБУ, передає УНН.

Цитата:

"Національний банк України очікує подальшого прогресу України в перемовинах із МВФ. Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами посилює спроможність уряду України підтримати економіку під час кризи та сприятиме проходженню піку боргових виплат восени", - вказали у Нацбанку.

Довідково

За прогнозом Міністерства фінансів, Україна у 2021 році витратить 599,06 млрд грн на обслуговування та виплату державного боргу, що утворився на 1 квітня, у тому числі 160,49 млрд грн за зовнішніми боргами і 438,57 млрд грн за внутрішніми боргами. Пікові обсяги платежів припадають на березень, червень і вересень.

Деталі

У НБУ також зауважили, що завдяки цій співпраці міжнародні резерви України у 2021-2023 роках перебуватимуть на достатньо високому рівні – 29-30 млрд дол. США.

Контекст

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого (дія фіксованої ціни припинилася 31 березня). В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

У G7 повідомляли тим часом, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

Із його заяви можна зрозуміти, що більшого прогресу чекають щодо посилення управління Національним банком; поліпшення законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходів, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціатив стосовно відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, а також у секторі енергетики.

Своєю чергою, в Офісі Президента та в уряді новину від МВФ прокоментували лише за декілька годин і доволі стримано, заявивши про “конструктивну співпрацю”.

Радник керівника ОП Тимофій Милованов зазначав, що Україна розраховує, що зможе досягти домовленостей із МВФ щодо надання нового траншу кредиту обсягом 700 млн дол. вже до початку літа.

Згодом в ОП вказали, що Україні на вирішення ключових питань з МВФ потрібні місяці.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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