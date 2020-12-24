Рашкован подвел итоги трех дней работы миссии МВФ в Украине: все встречи прошли хорошо

"Миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала 3 дня до 23 декабря и продолжится уже после окончания новогодних праздников. В среднем миссия идет полных 10-12 рабочих дней. Однако, дистанционный характер миссии, а также разница во времени в 7 часов между Вашингтоном и Киевом оставляет на каждый день всего 4-5 часов работы вместо 8-10 рабочих часов в Киеве во время обыкновенной миссии. Так что не исключаю, что эта миссия может быть чуть дольше", - написал Рашкован.

По его словам, не стоит ожидать никаких объявлений об окончании миссии сейчас или связывать отсутствие коммуникации с какими-то проблемами.

"Ход переговоров является конфиденциальной информацией, поэтому я никогда публично его не коммуницирую и не отвечаю, как проходит миссия. Могу только сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо", - добавил он.

Также он написал, что миссия не принимает решения о выдаче транша. После окончания миссии и при достижении соглашения на уровне персонала снова открывается дорога с двусторонним движением. Руководитель миссии "виртуально возвращается" в офис и начинает готовить отчет по результатам миссии.

"Так что надеюсь, что вскоре (через пару месяцев) мы сможем организовать разговор главы МВФ с руководством страны для того, что высказать слова обоюдной благодарности и уважения после получения очередного транша. Чтобы это произошло – просто каждый должен делать свою работу. И все", - подытожил Рашкован.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда 21 декабря начала работу в Украине.

Как сообщал УНН ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поприветствовал начало работы миссии МВФ в Украине и отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, Украина будет придерживаться своих обязательств перед международными партнерами.