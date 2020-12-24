Рашкован підбив підсумки трьох днів роботи місії МВФ в Україні: всі зустрічі пройшли добре

"Місія розпочалася у понеділок, 21 грудня, пропрацювала 3 дні до 23 грудня і триватиме вже після закінчення новорічних свят. У середньому місія йде повних 10-12 робочих днів. Однак, дистанційний характер місії, а також різниця у часі в 7 годин між Вашингтоном і Києвом залишає на кожен день всього 4-5 годин роботи замість 8-10 робочих годин у Києві під час звичайної місії. Так що не виключаю, що ця місія може бути трохи довшою", - написав Рашкован.

За його словами, не варто чекати ніяких оголошень про закінчення місії зараз або пов'язувати відсутність комунікації з якимись проблемами.

"Хід переговорів є конфіденційною інформацією, тому я ніколи публічно його не комунікую і не відповідаю, як проходить місія. Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі, як на вищому рівні, так і на експертному рівні, які за 3 дні були проведені і пройшли добре", - додав він.

Також він написав, що місія не приймає рішення про видачу траншу. Після закінчення місії і при досягненні угоди на рівні персоналу знову відкривається дорога з двостороннім рухом. Керівник місії "віртуально повертається" в офіс і починає готувати звіт за результатами місії.

"Так що сподіваюся, що незабаром (через пару місяців) ми зможемо організувати розмову глави МВФ з керівництвом країни для того, що висловити слова обопільної подяки і поваги після отримання чергового траншу. Щоб це сталося - просто кожен повинен робити свою роботу. І все", - підсумував Рашкован.

Нагадаємо, Місія Міжнародного валютного фонду 21 грудня розпочала роботу в Україні.

Як повідомляв УНН раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав початок роботи місії МВФ в Україні і зазначив, що не дивлячись на складну економічну ситуацію, Україна буде дотримуватися своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.