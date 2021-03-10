У Зеленського заявили, що Україні на вирішення ключових питань з МВФ потрібні місяці

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“Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко висловила переконання, що Україна в найближчі місяці зможе успішно розв’язати ключові питання у переговорах з Міжнародним валютним фондом”, — йдеться у повідомленні ОП.

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Вона зауважила, що Офіс Глави держави та уряд фокусують свою увагу на політиці боротьби з корупцією, реформі фіскальної служби, судовій реформі. Юлія Свириденко також наголосила на важливості зменшення впливу олігархів на українську економіку, анонсувала запровадження інструментів для полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів, а також створення агентства з іноземних інвестицій.

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Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що Україна отримає транш за програмою Міжнародного валютного фонду до літа, якщо виконає необхідні умови – зокрема, Рада проголосує за низку законопроектів. Також все залежить від того, наскільки швидко це виконання прийме МВФ.

За даними BBC News Україна, МВФ досі чекає на виконання Києвом п'яти ключових умов. Серед них - реформування Вищої Ради правосуддя, зокрема створення незалежної комісії, яка обиратиме її склад. Перемовини точаться щодо того, чи матимуть західні експерти (3 з 6 членів комісії) право вето в разі, якщо голоси за ту чи іншу кандидатуру розділяться навпіл.

Друге ключове питання - законодавче унормування діяльності НАБУ та процедура призначення голови бюро після рішення КС. Каменем спотикання тут так само є право вето з боку міжнародних експертів під час відбору. Це для західних партнерів, кажуть в уряді, важливіше, ніж збереження Артема Ситника, відзначає видання.

Третьою вимогою називається повернення до законодавства можливості тюремного ув'язнення як покарання за неправдиве декларування статків чиновників. Для отримання грошей Верховна Рада має встигнути схвалити усі необхідні закони в цілому.

Також зазначається, що МВФ наполягає на поверненні до ринкових цін на газ для населення, як це передбачає ухвалений в Україні закон. МВФ, кажуть в уряді, вимагає гарантій, що таких кроків, як то фактично відхід від ринку газу і повернення до регулювання цін на блакитне паливо, з боку української влади більше не буде.

П'ятою ключовою вимогою МВФ, кажуть в уряді, є макроекономічні показники бюджетів на 2022-2023 роки.

Що було раніше

13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

Із його заяви можна зрозуміти, що більшого прогресу чекають щодо посилення управління Національним банком; поліпшення законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходів, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціатив стосовно відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, а також у секторі енергетики.

Своєю чергою, в Офісі Президента та в уряді новину від МВФ прокоментували лише за декілька годин і доволі стримано, заявивши про “конструктивну співпрацю”.