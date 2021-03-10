У Зеленского заявили, что Украине на решение ключевых вопросов с МВФ нужны месяцы

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"Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении ОП.

Детали

Она отметила, что Офис Главы государства и правительство фокусируют свое внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе. Юлия Свириденко также подчеркнула важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику, анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям.

Ранее

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что Украина получит транш по программе Международного валютного фонда к лету, если выполнит необходимые условия - в частности, Рада проголосует за ряд законопроектов. Также все зависит от того, насколько быстро это выполнение примет МВФ.

По данным BBC News Украина, МВФ еще ждет выполнения Киевом пяти ключевых условий. Среди них - реформирование Высшего Совета правосудия, в частности создание независимой комиссии, которая будет выбирать его состав. Переговоры идут о том, будут ли иметь западные эксперты (3 из 6 членов комиссии) право вето в случае, если голоса за ту или иную кандидатуру разделятся пополам.

Второй ключевой вопрос - законодательное нормирование деятельности НАБУ и процедура назначения главы бюро после решения КС. Камнем преткновения здесь так же является право вето со стороны международных экспертов при отборе. Это для западных партнеров, говорят в правительстве, важнее, чем сохранение Артема Сытника, отмечает издание.

Третьим требованием называется возвращение в законодательство возможности тюремного заключения в качестве наказания за ложное декларирование состояния чиновников. Для получения денег Верховная Рада должна успеть принять все необходимые законы в целом.

Также отмечается, что МВФ настаивает на возвращении к рыночным ценам на газ для населения, как это предусматривает принятый в Украине закон. МВФ, говорят в правительстве, требует гарантий, что таких шагов, как фактически уход от рынка газа и возвращение к регулированию цен на голубое топливо со стороны украинской власти больше не будет.

Пятым ключевым требованием МВФ, говорят в правительстве, являются макроэкономические показатели бюджетов на 2022-2023 годы.

Что было раньше

13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

Из его заявления можно понять, что большего прогресса ждут по усилению управления Национальным банком; улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятий, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициатив по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также в секторе энергетики.

В свою очередь, в Офисе Президента и в правительстве новость от МВФ прокомментировали всего за несколько часов и довольно сдержанно, заявив о "конструктивном сотрудничестве".