Впереди пиковые выплаты по долгам: в НБУ напомнили о необходимости сотрудничества с МВФ

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"Национальный банк Украины ожидает дальнейшего прогресса Украины в переговорах с МВФ. Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами усиливает способность правительства Украины поддержать экономику во время кризиса и будет способствовать прохождению пика долговых выплат осенью", - указали в Нацбанке.

Справочно

По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 599,06 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 апреля, в том числе 160,49 млрд грн по внешним долгам и 438,57 млрд грн по внутренним долгам. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь.

Детали

В НБУ также отметили, что благодаря этому сотрудничеству международные резервы Украины в 2021-2023 годах будут находиться на достаточно высоком уровне - 29-30 млрд долл. США.

Контекст

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяли в правительство, не длительному (действие граничной цены закончилось 31 марта). В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

В G7 сообщали в свою очередь, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и меры в энергетической политике.

13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

С его заявления можно понять, что большего прогресса ждут по усилению управления Национальным банком; улучшению законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиям, направленным на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательным инициативам относительно восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также в секторе энергетики.

В свою очередь, в Офисе Президента и в правительстве новость от МВФ прокомментировали через несколько часов и довольно сдержанно, заявив о "конструктивном сотрудничестве".

Советник руководителя ОП Тимофей Милованов отмечал, что Украина рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита в размере 700 млн долл. уже к началу лета.

Позже в ОП указали, что Украина на решение ключевых вопросов с МВФ нужны месяцы.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.