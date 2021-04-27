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Транш МВФ все еще нужен: Данилишин говорит, выпуск евробондов покрывает лишь 19% плана внешних заимствований

Транш МВФ все еще нужен: Данилишин говорит, выпуск евробондов покрывает лишь 19% плана внешних заимствований

Киев  •  УНН

 • 14982 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Выпуск Украиной 8-летних еврооблигаций на 1,25 млрд долларов покрывает 19% плана внешних заимствований на 2021 года. При этом по-прежнему нужна активизация переговоров с МВФ и другими международными партнерами - в том числе для получения от них финансовой поддержки. Такое мнение высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Запланированное на этой неделе размещение нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году позволит выполнить 19% годового плана внешних заимствований на 2021 года, однако в дальнейшем требует активизации переговоров с МВФ и другими международными партнерами как с целью получения официальной финансовой поддержки международных финансовых организаций, так и улучшения условий государственных заимствований на внешних рынках", - отметил Данилишин.

Детали

Председатель Совета НБУ указал при этом, что объемы государственных заимствований на первичном рынке с начала апреля существенно снизились. С начала апреля в Государственный бюджет Украины было привлечено лишь 5,9 млрд гривен и 49 млн долларов США.

"С начала года на внутреннем рынке было размещено ОВГЗ на сумму 100,9 млрд гривен и 28,6 млрд в иностранной валюте в гривневом эквиваленте, что составляет 26% от объема внутренних государственных заимствований, запланированных на 2021 год", - отметил Данилишин.

Общий объем ОВГЗ в обращении за неделю, по его словам, увеличился на 3,2 млрд гривен за счет увеличения вложений в государственные ценные бумаги банков (3,8 млрд гривен) и юридических лиц (1,4 млрд гривен). В то же время сократились объемы ОВГЗ в собственности нерезидентов (-0,9 млрд гривен) и Национального банка (-1,1 млрд гривен).

Что было ранее

26 апреля Украина объявила о выпуске 8-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиардов долларов США - первом в этом году. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30-го апреля 2021 года.

Что с государственными заимствованиями

В начале этого года правительство не могло осуществить заимствования на внешнем рынке, хотя планировало получить благодаря ним 45,4 млрд грн для финансирования расходов бюджета в январе-феврале. Часть этих заимствований должны были поступить за счет сих пор не полученного транша МВФ, отмечают аналитики из Центра анализа общественных финансов и публичного управления при КШЭ.

В случае отсутствия внешних заимствований увеличивается потребность во внутренних заимствованиях в предстоящие месяцы. При невыполнении плана заимствований Украина имеет большие шансы снова столкнуться с кризисом финансирования бюджетных расходов, который она пережила в октябре-ноябре 2020 года, указывают эксперты.

Тогда трудности возникли с финансированием незащищенных статей. В общем невыполнение плана расходов 2020 года достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате.

Сотрудничество с МВФ

Что касается транша МВФ, то, по последним сообщениям из Офиса Президента, его Украина рассчитывает получить до сентября - в размере 2 млрд долларов. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

"Пауза" в получении Украиной транша от МВФ продолжается с июня прошлого года - после онлайн-визита миссии Фонда зимой пересмотр 18-месячной программы сотрудничества на 5 млрд долл., необходимый для выделения денег, так и не состоялся. Официально: законопроекты, которые Украина должна принять, чтобы получить транш, касаются судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры. А причиной отсрочки пересмотра зимой неофициально называли еще и решение правительства о временном регулировании цены на газ - фактически уходе от формирования стоимости рынком. На рыночном подходе настаивали в МВФ.

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