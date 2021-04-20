Україна очікує транш від МВФ до вересня

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Устенко додав, що Україна отримала уже 2,1 млрд доларів з 5 млрд, які раніше МВФ зарезервував для України і зараз веде з МВФ активні технічні консультації по отриманню чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабінету міністрів, Національного банку, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також Офісу президента.

Він пояснив, що законопроекти, які ми повинні були прийняти для того, щоб отримати транш, стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури.

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“Законопроекти знаходяться зараз на розгляді в парламенті. Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ”, - сказав Устенко.

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