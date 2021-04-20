Україна очікує транш від МВФ до вересня

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна до вересня може отримати транш від МВФ у розмірі 2 млрд доларів. Про це повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі телеканалу “Україна 24”, пише УНН.

Деталі

Устенко додав, що Україна отримала уже 2,1 млрд доларів з 5 млрд, які раніше МВФ зарезервував для України і зараз веде з МВФ активні технічні консультації по отриманню чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабінету міністрів, Національного банку, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також Офісу президента.

Він пояснив, що законопроекти, які ми повинні були прийняти для того, щоб отримати транш, стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури.

Цитата

“Законопроекти знаходяться зараз на розгляді в парламенті. Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ”, - сказав Устенко.

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