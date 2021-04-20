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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 04:20 • 186409 просмотра

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2 марта, 18:35 • 271338 просмотра

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Украина ожидает транш от МВФ до сентября

Украина ожидает транш от МВФ до сентября

Киев  •  УНН

 • 20044 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина до сентября может получить транш от МВФ в размере 2 млрд долларов. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире телеканала “Украина 24”, пишет УНН.

Детали

Устенко добавил, что Украина получила уже 2,1 млрд долларов с 5 млрд, ранее МВФ зарезервировал для Украины и сейчас ведет с МВФ активные технические консультации по получению очередного валютного транша, в том числе на уровне Кабинета министров, Национального банка, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также Офиса президента.

Он пояснил, что законопроекты, которые мы должны были принять для того, чтобы получить транш, касающихся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры.

Цитата

“Законопроекты находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, у нас есть достаточно шансов для получения средств МВФ ”, - сказал Устенко.

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