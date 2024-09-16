Новий замах: Трамп вважає, що винна риторика Байдена і Гарріс

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок спробував звинуватити президента Джо Байдена і віцепрезидента Камалу Гарріс в очевидній спробі замаху на його життя в його гольф-клубі у Флориді, передає УНН з посиланням на CNN.

Під час інтерв'ю Fox News Digital колишній президент США сказав, що підозрюваний «повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї». Трамп додав: «Їхня риторика змушує мене піддаватися обстрілу, коли я той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як ізсередини, так і зовні».

Колишній президент США вказав на коментарі Байдена і Гарріс про те, що Трамп становить загрозу демократії, згідно з Fox News Digital, і сказав: «Це люди, які хочуть зруйнувати нашу країну».

Він сказав, що Байден і Гарріс - «вони справжня загроза».

«Вони використовують вкрай провокаційні вирази», - сказав Трамп. «Я теж можу це використовувати - набагато краще, ніж вони, - але я цього не роблю», - сказав Трамп.

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Гарріс, її напарник, губернатор Міннесоти Тім Волц і Байден швидко висловили полегшення від того, що людину, підозрювану в плануванні нападу на Трампа на одному з його полів для гольфу у Флориді, помітили до того, як вона встигла зробити постріл, і що колишній президент був у безпеці. Гарріс сказала, що її поінформували про інцидент, і написала в соціальних мережах: «Я рада, що він у безпеці. Насильству немає місця в Америці».

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Байден і Гарріс стверджували, що Трамп становить явну загрозу демократії США. Коли Байден почав свою кампанію 2024 року, яку він відтоді призупинив, він вказав на повстання 6 січня 2021 року в Капітолії США, спровоковане Трампом, і заявив, що Трамп «готовий пожертвувати нашою демократією, щоб привести себе до влади». Гарріс стверджувала, що Трамп є «загрозою нашій демократії та основним свободам».

Трамп часто використовує підбурювальну риторику, нападаючи на своїх політичних суперників, суддів, які контролюють його кримінальні справи, прокурорів, які висунули проти нього звинувачення, нелегальних іммігрантів, людей, які не підтримують його кампанію, та інших. Трамп поклявся помститися, якщо його переоберуть, і неодноразово заявляв, що він використовує систему правосуддя як зброю для переслідування своїх політичних опонентів. Трамп також нещодавно пригрозив судовим переслідуванням і «тривалими термінами тюремного ув'язнення» для посадових осіб виборчих комісій і політичних діячів, які, на його думку, можуть шахраювати на виборах 2024 року.

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