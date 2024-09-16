Новое покушение: Трамп считает, что виновата риторика Байдена и Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник попытался обвинить президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в очевидной попытке покушения на его жизнь в его гольф-клубе во Флориде, передает УНН со ссылкой на CNN.

Во время интервью Fox News Digital бывший президент США сказал, что подозреваемый "поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней". Трамп добавил: "Их риторика заставляет меня подвергаться обстрелу, когда я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи".

Бывший президент США указал на комментарии Байдена и Харрис о том, что Трамп представляет угрозу демократии, согласно Fox News Digital, и сказал: "Это люди, которые хотят разрушить нашу страну".

Он сказал, что Байден и Харрис - "они настоящая угроза".

"Они используют крайне провокационные выражения", - сказал Трамп. "Я тоже могу это использовать - гораздо лучше, чем они, - но я этого не делаю", - сказал Трамп.

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Харрис, ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц и Байден быстро выразили облегчение от того, что человек, подозреваемый в планировании нападения на Трампа на одном из его полей для гольфа во Флориде, был замечен до того, как он успел сделать выстрел, и что бывший президент был в безопасности. Харрис сказала, что ее проинформировали об инциденте, и написала в социальных сетях: "Я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке".

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Байден и Харрис утверждали, что Трамп представляет собой явную угрозу демократии США. Когда Байден начал свою кампанию 2024 года, которую он с тех пор приостановил, он указал на восстание 6 января 2021 года в Капитолии США, спровоцированное Трампом, и заявил, что Трамп "готов пожертвовать нашей демократией, привести себя к власти". Харрис утверждала, что Трамп представляет собой "угрозу нашей демократии и основным свободам".

Трамп часто использует подстрекательскую риторику, нападая на своих политических соперников, судей, которые контролируют его уголовные дела, прокуроров, которые выдвинули против него обвинения, нелегальных иммигрантов, людей, которые не поддерживают его кампанию и других. Трамп поклялся отомстить, если его переизберут, и неоднократно заявлял, что он использует систему правосудия в качестве оружия для преследования своих политических оппонентов. Трамп также недавно пригрозил судебным преследованием и "длительными сроками тюремного заключения" для должностных лиц избирательных комиссий и политических деятелей, которые, по его мнению, могут мошенничать на выборах 2024 года.

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