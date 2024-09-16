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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский отреагировал на стрельбу во Флориде: "рад узнать, что Трамп не пострадал"

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16 сентября 2024, 11:00  •  16676 просмотра

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Президент Украины заявил, что рад узнать, что Трамп в безопасности после попытки покушения. Зеленский подчеркнул важность верховенства права и недопустимости политического насилия.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытку покушения на экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США Дональда Трампа, указав, что рад узнать, что Трамп в безопасности, и подчеркнул важность верховенства права и недопустимости политического насилия, пишет УНН.

Стрілянина у Флориді: правоохоронці вважають ціллю Трампа - CNN15 сентября 2024, 20:37 • 75282 просмотра

Детали

«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности», - написал Президент Украины Владимир Зеленский в X.

рф використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі - ЦПД РНБО16 сентября 2024, 06:58 • 26689 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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