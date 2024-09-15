Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

В правоохранительных органах США считают, что целью стрельбы во Флориде был именно Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В воскресенье возле гольф-клуба Дональда Трампа в Южной Флориде полиция изъяла рюкзак, полуавтоматическую винтовку AK-47 и камеру GoPro с места стрельбы. По предварительным данным, подозреваемый, вероятно, пытался снять нападение на видео.

Место преступления было оцеплено сотрудниками полиции, и подозреваемый уже задержан. Власти рассматривают стрельбу как попытку покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Сейчас продолжается расследование для установления мотивов подозреваемого.

Впрочем Трамп заверил, что находится в безопасности.

Выстрелы раздавались вблизи меня, но прежде чем слухи начнут распространяться, я хочу подтвердить: я в безопасности и здоровье! Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся и всегда буду благодарен за вашу поддержку - отметил Дональд Трамп.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что Трамп не был целью нападения и не пострадал во время стрельбы вблизи гольф-клуба во Флориде, где находился экс-президент США.

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