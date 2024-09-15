Стрілянина у Флориді: правоохоронці вважають ціллю Трампа - CNN
Київ • УНН
Поліція США вважає, що метою стрілянини біля гольф-клубу у Флориді був Дональд Трамп. Підозрюваного затримано, вилучено зброю та камеру. Трамп заявив, що він у безпеці.
У правоохоронних органах США вважають, що ціллю стрілянини у Флориді був саме Дональд Трамп. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
У неділю біля гольф-клубу Дональда Трампа в Південній Флориді поліція вилучила рюкзак, напівавтоматичну гвинтівку AK-47 та камеру GoPro з місця стрілянини. За попередніми даними, підозрюваний, ймовірно, намагався зняти напад на відео.
Місце злочину було оточено співробітниками поліції, і підозрюваного вже затримано. Влада розглядає стрілянину як спробу замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Наразі триває розслідування для встановлення мотивів підозрюваного.
Втім Трамп запевнив, що перебуває в безпеці.
Постріли лунали поблизу мене, але перш ніж чутки почнуть поширюватися, я хочу підтвердити: я в безпеці і здоров’ї! Ніщо не зупинить мене. Я ніколи не здамся і завжди буду вдячний за вашу підтримку
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що Трамп не був ціллю нападу і не постраждав під час стрілянини поблизу гольф-клубу у Флориді, де перебував екс-президент США.
Стрілянина біля Дональда Трампа у Флориді: кандидат у президенти в безпеці15.09.24, 22:13 • 64418 переглядiв