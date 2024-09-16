рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

россия использует очередное покушение на экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США Дональда Трампа против Украины в информационном поле, указал в понедельник в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

россия использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - указал Коваленко.

Он напомнил, что во Флориде неподалеку от гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Уэсли Рута. Его подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты США, что является одной из версий ФБР.

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"СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов", неоднократно посещал Киев. Кроме того, его связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань. Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе"", - отметил Коваленко.

"Конечно же, все это - ложь. Но информационное противостояние - составляющая войны", - подчеркнул руководитель ЦПД СНБО.