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рф використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 31021 перегляди

У США затримали чоловіка, підозрюваного у підготовці замаху на Трампа. росія використовує цей інцидент проти України в інформаційному полі.

росія використовує черговий замах на експрезидента Сполучених Штатів, кандидата у президенти США Дональда Трампа проти України в інформаційному полі, вказав у понеділок у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі

- зазначив Коваленко.

Він нагадав, що у Флориді неподалік гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Його підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти США, що є однією з версій ФБР.

Стрілянина у Флориді: правоохоронці вважають ціллю Трампа - CNN15.09.24, 23:37 • 76569 переглядiв

"ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну, полк "Азов", неодноразово відвідував Київ. Окрім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню. Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід"", - зазначив Коваленко.

"Звісно ж, все це - брехня. Але інформаційне протистояння - складова війни", - наголосив керівник ЦПД РНБО.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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