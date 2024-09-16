Зеленський відреагував на стрілянину у Флориді: "радий дізнатися, що Трамп не постраждав"
Київ • УНН
Президент України заявив, що радий дізнатися, що Трамп у безпеці після спроби замаху. Зеленський наголосив на важливості верховенства права та неприпустимості політичного насильства.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував спробу замаху на експрезидента Сполучених Штатів, кандидата у президенти США Дональда Трампа, вказавши, що радий дізнатися, що Трамп у безпеці, та наголосив на важливості верховенства права і неприпустимості політичного насильства, пише УНН.
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"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - написав Президент України Володимир Зеленський у X.
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