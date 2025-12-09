$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 10839 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 18074 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 29682 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 21892 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27208 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 37904 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32805 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34598 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32393 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Трамп вважає, що війна між Україною та росією не переросте в Третю світову

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Дональд Трамп не вважає, що війна росії проти України може перерости в Третю світову, наголошуючи, що вона б не почалася за його президентства. Він назвав її великою проблемою для Європи, з якою континент не справляється.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та росією могла б перерости у Третю світову війну, проте зараз він не бачить такої загрози. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН

Це війна (росії проти України - ред.), яка ніколи не повинна була відбутися. Чесно кажучи, вона не відбулася б, якби я був президентом, і вона не відбувалася протягом чотирьох років. Я спостерігав за тим, що відбувалося, і сказав: "Ого, вони тут спричинять проблеми". І це почалося, і могло перерости у Третю світову війну. Чесно кажучи, я думаю, що зараз цього, мабуть, не станеться. Я думаю, у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз 

- сказав Трамп.

Проте, за його словами, це велика проблема для Європи, і "вони не справляються з нею добре".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico засудив Європу, назвавши її групою країн, що "розкладається", очолюваних "слабкими" людьми.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки