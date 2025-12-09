Трамп вважає, що війна між Україною та росією не переросте в Третю світову
Київ • УНН
Дональд Трамп не вважає, що війна росії проти України може перерости в Третю світову, наголошуючи, що вона б не почалася за його президентства. Він назвав її великою проблемою для Європи, з якою континент не справляється.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та росією могла б перерости у Третю світову війну, проте зараз він не бачить такої загрози. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Це війна (росії проти України - ред.), яка ніколи не повинна була відбутися. Чесно кажучи, вона не відбулася б, якби я був президентом, і вона не відбувалася протягом чотирьох років. Я спостерігав за тим, що відбувалося, і сказав: "Ого, вони тут спричинять проблеми". І це почалося, і могло перерости у Третю світову війну. Чесно кажучи, я думаю, що зараз цього, мабуть, не станеться. Я думаю, у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз
Проте, за його словами, це велика проблема для Європи, і "вони не справляються з нею добре".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico засудив Європу, назвавши її групою країн, що "розкладається", очолюваних "слабкими" людьми.