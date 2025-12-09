Трамп считает, что война между Украиной и Россией не перерастет в Третью мировую

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией могла бы перерасти в Третью мировую войну, однако сейчас он не видит такой угрозы. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Это война (России против Украины - ред.), которая никогда не должна была произойти. Честно говоря, она не произошла бы, если бы я был президентом, и она не происходила в течение четырех лет. Я наблюдал за тем, что происходило, и сказал: "Ого, они здесь вызовут проблемы". И это началось, и могло перерасти в Третью мировую войну. Честно говоря, я думаю, что сейчас этого, наверное, не произойдет. Я думаю, у вас была бы гораздо большая проблема, чем сейчас - сказал Трамп.

Однако, по его словам, это большая проблема для Европы, и "они не справляются с ней хорошо".

