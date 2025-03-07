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Трамп створює стратегічний резерв біткоїнів

Київ • УНН

 • 24448 перегляди

Президент США підписав указ про створення резерву біткоїнів з конфіскованої криптовалюти. Біткоїни зберігатимуться як "цифрове золото" у фінансових резервах країни.

Трамп створює стратегічний резерв біткоїнів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає створення спеціального стратегічного резерву біткойнів. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією Білого дому, цей резерв буде наповнюватися криптовалютою, що була вилучена у рамках кримінальних розслідувань.

За новими планами адміністрації, біткойни будуть зберігатися як своєрідне "цифрове золото", яке має стати частиною фінансових резервів країни. Однак після оголошення про новий резерв, курс біткойна зазнав незначного падіння. Це здивувало багатьох інвесторів, оскільки вони очікували на більш активні покупки цієї криптовалюти з боку уряду США.

Нагадаємо

Криптовалютний ринок зріс після відстрочення Трампом введення мит на автомобілі з Канади та Мексики. Біткоїн подорожчав на 3,7% за добу, а акції криптокомпаній також показали значне зростання.

Біткоїн перевищив $90 тис. після рішення Трампа щодо автомобільних мит06.03.25, 10:52 • 12064 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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