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Трамп создает стратегический резерв биткойнов

Киев • УНН

 • 24443 просмотра

Президент США подписал указ о создании резерва биткойнов из конфискованной криптовалюты. Биткойны будут храниться как "цифровое золото" в финансовых резервах страны.

Трамп создает стратегический резерв биткойнов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает создание специального стратегического резерва биткойнов. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Согласно информации Белого дома, этот резерв будет наполняться криптовалютой, которая была изъята в рамках уголовных расследований.

По новым планам администрации, биткойны будут храниться как своеобразное "цифровое золото", которое должно стать частью финансовых резервов страны. Однако после объявления о новом резерве, курс биткойна испытал незначительное падение. Это удивило многих инвесторов, поскольку они ожидали более активные покупки этой криптовалюты со стороны правительства США.

Напомним

Криптовалютный рынок вырос после отложенного Трампом введения пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Биткойн подорожал на 3,7% за сутки, а акции криптокомпаний также показали значительный рост.

Биткойн превысил $90 тыс. после решения Трампа по автомобильным пошлинам06.03.25, 10:52 • 12058 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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