Трамп скасовує всі помилування Байдена, підписані авторучкою

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Дональд Трамп заявив, що скасовує всі помилування Джо Байдена, підписані авторучкою, стверджуючи, що це робить їх недійсними. Трамп також поставив під сумнів психічну адекватність Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасовує всі помилування Джо Байдена, підписані авторучкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп і його прихильники висунули низку тверджень, що використання Байденом цього пристрою під час президентства робить його дії недійсними або свідчить про те, що він не був повністю обізнаний про ці дії.

Всім, хто отримав "помилування", "послаблення покарання" або будь-який інший підписаний юридичний документ, повідомляємо, що зазначений документ повністю і остаточно втратив чинність і не має юридичної сили

- написав Трамп у Truth Social.

Також він поставив під сумнів психічну адекватність Байдена і припустив, що ключові рішення приймали не сам Байден, а його помічники.

Водночас сам Байден і його колишні помічники заперечили ці твердження, підкресливши активну роль президента в управлінні країною.

Нагадаємо

Дональд Трамп оголосив про анулювання 92% указів свого попередника Джо Байдена, звинувачуючи його у використанні "автопідпису". Цікаво, що сам Трамп під час своєї першої каденції також користувався "автопідписом" через велику кількість документів.

Євген Устименко

