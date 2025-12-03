Трамп отменяет все помилования Байдена, подписанные авторучкой
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что отменяет все помилования Джо Байдена, подписанные авторучкой, утверждая, что это делает их недействительными. Трамп также поставил под сомнение психическую адекватность Байдена.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет все помилования Джо Байдена, подписанные авторучкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Трамп и его сторонники выдвинули ряд утверждений, что использование Байденом этого устройства во время президентства делает его действия недействительными или свидетельствует о том, что он не был полностью осведомлен об этих действиях.
Всем, кто получил "помилование", "смягчение наказания" или любой другой подписанный юридический документ, сообщаем, что указанный документ полностью и окончательно утратил силу и не имеет юридической силы
Также он поставил под сомнение психическую адекватность Байдена и предположил, что ключевые решения принимал не сам Байден, а его помощники.
В то же время сам Байден и его бывшие помощники опровергли эти утверждения, подчеркнув активную роль президента в управлении страной.
Напомним
Дональд Трамп объявил об аннулировании 92% указов своего предшественника Джо Байдена, обвиняя его в использовании "автоподписи". Интересно, что сам Трамп во время своей первой каденции также пользовался "автоподписью" из-за большого количества документов.