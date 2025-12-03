Трамп отменяет все помилования Байдена, подписанные авторучкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет все помилования Джо Байдена, подписанные авторучкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп и его сторонники выдвинули ряд утверждений, что использование Байденом этого устройства во время президентства делает его действия недействительными или свидетельствует о том, что он не был полностью осведомлен об этих действиях.

Всем, кто получил "помилование", "смягчение наказания" или любой другой подписанный юридический документ, сообщаем, что указанный документ полностью и окончательно утратил силу и не имеет юридической силы - написал Трамп в Truth Social.

Также он поставил под сомнение психическую адекватность Байдена и предположил, что ключевые решения принимал не сам Байден, а его помощники.

В то же время сам Байден и его бывшие помощники опровергли эти утверждения, подчеркнув активную роль президента в управлении страной.

Напомним

Дональд Трамп объявил об аннулировании 92% указов своего предшественника Джо Байдена, обвиняя его в использовании "автоподписи". Интересно, что сам Трамп во время своей первой каденции также пользовался "автоподписью" из-за большого количества документов.