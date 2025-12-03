$42.330.01
03:01 • 11104 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 18197 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 17563 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 29762 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 68572 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46814 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37695 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33448 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59205 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55942 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Трамп отменяет все помилования Байдена, подписанные авторучкой

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Дональд Трамп заявил, что отменяет все помилования Джо Байдена, подписанные авторучкой, утверждая, что это делает их недействительными. Трамп также поставил под сомнение психическую адекватность Байдена.

Трамп отменяет все помилования Байдена, подписанные авторучкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет все помилования Джо Байдена, подписанные авторучкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп и его сторонники выдвинули ряд утверждений, что использование Байденом этого устройства во время президентства делает его действия недействительными или свидетельствует о том, что он не был полностью осведомлен об этих действиях.

Всем, кто получил "помилование", "смягчение наказания" или любой другой подписанный юридический документ, сообщаем, что указанный документ полностью и окончательно утратил силу и не имеет юридической силы

- написал Трамп в Truth Social.

Также он поставил под сомнение психическую адекватность Байдена и предположил, что ключевые решения принимал не сам Байден, а его помощники.

В то же время сам Байден и его бывшие помощники опровергли эти утверждения, подчеркнув активную роль президента в управлении страной.

Напомним

Дональд Трамп объявил об аннулировании 92% указов своего предшественника Джо Байдена, обвиняя его в использовании "автоподписи". Интересно, что сам Трамп во время своей первой каденции также пользовался "автоподписью" из-за большого количества документов.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Truth Social
Reuters
Дональд Трамп
Джо Байден