Трамп розглядає більше п'яти осіб на пост помічника з національної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає кандидатури більше п’яти осіб на пост нового помічника з національної безпеки замість відправленого у відставку Джона Болтона. Відповідне пояснення слів американського лідера опублікував у вівторок Білий дім, передає УНН.
Прес-секретар президента Стефані Грішем зазначила, що Трамп раніше перерахував імена низки кандидатів, але це далеко “не повний список, і є інші (кандидатури), які знаходяться на розгляді”.
Нагадаємо, раніше у вівторок американський лідер в числі кандидатів на посаду помічника з нацбезпеки назвав спецпредставника США по справах заручників Роберта О’Брайена, відставного генерал-майора ЗС США Ріккі Уодделл, керівника Національного управління ядерної безпеки при Міністерстві енергетики США Лізу Гордон-Хегерті, керівника апарату співробітників ради національної безпеки США при Болтоні Фреда Флітц і радника з нацбезпеки віце-президента США Майкла Пенса Кіта Келлогга.
Минулого тижня Трамп відправив свого помічника з нацбезпеки Джона Болтона у відставку. Президент пояснив своє рішення тим, що той робив великі помилки і не знаходив спільної мови з важливими представниками вашингтонської адміністрації. Тимчасово виконуючим помічника президента став заступник Болтона Чарльз Капперман.
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