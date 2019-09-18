Трамп рассматривает более пяти человек на пост помощника по национальной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры более пяти человек на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона. Соответствующее объяснение слов американского лидера опубликовал во вторник Белый дом, передает УНН.
Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм отметила, что Трамп ранее перечислил имена ряда кандидатов, но это далеко “не полный список, и есть другие (кандидатуры), которые находятся на рассмотрении”.
Напомним, ранее во вторник американский лидер в числе кандидатов на должность помощника по нацбезопасности назвал спецпредставителя США по делам заложников Роберта О’Брайена, отставного генерал-майора ВС США Рикки Уодделл, руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лизу Гордон-Хэгерти, руководителя аппарата сотрудников совета национальной безопасности США при Болтоне Фреда Флитц и советника по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кита Келлогга.
На прошлой неделе Трамп отправил своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Президент объяснил свое решение тем, что он делает большие ошибки и не находил общего языка с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман.
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