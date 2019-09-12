Образив Кім Чен Ина і "перегнув" з Венесуелою: Трамп розповів про помилки Болтона

Так, згідно зі словами американського президента, Болтон допустив безліч помилок, у тому числі образив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, зажадавши, щоб той ішов за "лівійською моделлю" і здав усю свою ядерну зброю.

"Ми були дуже засмучені, коли Джон Болтон говорив про лівійську модель... що за нещастя. Він використовує це, щоб домовиться з Північною Кореєю? І я не звинувачую Кім Чен Ина за те, що той сказав після цього, він не хотів мати нічого спільного з Джоном Болтоном. І це не питання жорсткості. Це питання нестачі розуму сказати щось подібне", - сказав Трамп у середу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС КНДР назвали радника Трампа з нацбезпеки "фанатиком війни"

Президент США також заявив, що не згоден з Болтоном з питань політики щодо Венесуели, але не додав жодних подробиць.

"Я думав, що він вийшов з-під контролю, і думаю, що мав рацію", - сказав президент США.

Трамп сказав, що Болтон, з його жорстким підходом, "не ладнав з людьми в адміністрації, яких я вважаю дуже важливими".

"Джон не відповідав тому, що ми робили", - додав він.

Трамп сказав, що він ладнав з Болтоном і сподівався, що вони розлучилися в хороших відносинах.

Як повідомляв УНН, 10 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив радника з національної безпеки Джона Болтона піти у відставку через розбіжності в поглядах.

Після звільнення з адміністрації Дональда Трампа пішли троє співробітників.

Білий дім наразі обговорює потенційних кандидатів на заміну Болтону, і є щонайменше 10 кандидатур на посаду радника Трампа.