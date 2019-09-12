Образив Кім Чен Ина і "перегнув" з Венесуелою: Трамп розповів про помилки Болтона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Джон Болтон, який був звільнений з посади радника з національної безпеки, був "катастрофою" для політики щодо Північної Кореї, "перегнув палку" з Венесуелою і не ладнав з важливими членами адміністрації, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, згідно зі словами американського президента, Болтон допустив безліч помилок, у тому числі образив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, зажадавши, щоб той ішов за "лівійською моделлю" і здав усю свою ядерну зброю.
"Ми були дуже засмучені, коли Джон Болтон говорив про лівійську модель... що за нещастя. Він використовує це, щоб домовиться з Північною Кореєю? І я не звинувачую Кім Чен Ина за те, що той сказав після цього, він не хотів мати нічого спільного з Джоном Болтоном. І це не питання жорсткості. Це питання нестачі розуму сказати щось подібне", - сказав Трамп у середу.
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Президент США також заявив, що не згоден з Болтоном з питань політики щодо Венесуели, але не додав жодних подробиць.
"Я думав, що він вийшов з-під контролю, і думаю, що мав рацію", - сказав президент США.
Трамп сказав, що Болтон, з його жорстким підходом, "не ладнав з людьми в адміністрації, яких я вважаю дуже важливими".
"Джон не відповідав тому, що ми робили", - додав він.
Трамп сказав, що він ладнав з Болтоном і сподівався, що вони розлучилися в хороших відносинах.
Як повідомляв УНН, 10 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив радника з національної безпеки Джона Болтона піти у відставку через розбіжності в поглядах.
Після звільнення з адміністрації Дональда Трампа пішли троє співробітників.
Білий дім наразі обговорює потенційних кандидатів на заміну Болтону, і є щонайменше 10 кандидатур на посаду радника Трампа.